Ереван, 13 марта, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян 13 марта провел встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе правительства и администрации президента Армении.

Primeminister.am Встреча Никола Пашиняна с Арменом Саркисяном

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Встреча состоялась в рамках обсуждений, которые были инициированы президентом Армении.

Участники встречи обсудили ситуацию в стране, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса.

В этом контексте в качестве решения был рассмотрен вариант проведения внеочередных парламентских выборов, говорится в сообщениях пресс-службыпрезидента иправительства.