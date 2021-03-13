Ереван, , 13:13 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 13 марта, встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.

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По словам Геворкян, встреча состоится в рамках инициированных президентом Армении обсуждений.

Напомним, 13 марта планировалось провести встречу главы армянского правительства Никола Пашиняна с представителями оппозиции. Однако накануне, 12 марта, в пресс-службе президента Армении сообщили, что встреча не состоится. Это произошло в связи с тем, что на приглашение встретиться с премьер-министром Армении откликнулись правящая фракция «Мой шаг» и оппозиционная фракция «Светлая Армения». В то время, как фракцию «Процветающая Армения» и «Движение спасение родины» предложенная повестка встречи не устроила и они предложили свою.

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