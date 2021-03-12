Ереван, , 22:00 — REGNUM Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозиции 13 марта не состоится, поскольку не удалось договориться о единой повестке, сообщили 12 марта в пресс-службе президента республики.

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В заявлении пресс-службы президента Армении Армена Саркисяна отмечается, что на приглашение ко встрече с Пашиняном откликнулись только правящая фракция «Мой шаг» и оппозиционная «Светлая Армения».

Других оппозиционеров, а именно фракцию «Процветающая Армения» и «Движение спасение родины» не устроила предложенная повестка встречи: они предложили свою.

Со своей стороны армянский Саркисян выразил готовность к проведению отдельных встреч с оппозиционными силами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад Саркисян предложил Пашиняну и оппозиции провести встречу для обсуждения выходов из сложившегося политического кризиса в Армении.

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