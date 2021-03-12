Милан, Италия, 12 марта, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Вакцинация жителей североитальянского региона Ломбардия (Милан) старше 80 лет займет значительно больше времени, чем предполагалось, заявил в пятницу, 12 марта, губернатор Аттилио Фонтана.

ИА REGNUM

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Проблемы вызваны перебоями в поставках вакцины Pfizer — единственной из сертифицированных, которую можно использовать для этой категории граждан. Вакцинация пожилых людей продлится еще несколько недель, сказал Фонтана.

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Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе — марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V». Предполагается, что один из местных заводов начнет производство вакцины по российской технологии в июле 2021 года.

По данным на12 марта, в Италии умерли 101 564человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на380 (днем ранее— на 373). Число подтвержденных носителей выросло на26 824(днем ранее — на25 673). Это самый высокий показатель с начала 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 175 807 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 509 317человек — на11 967 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 883 632 человека (за день этот показатель вырос на 56 039), что составляет 3,13% населения Италии.