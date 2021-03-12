Ереван, , 17:25 — REGNUM Требование генштаба Армении об отставке главы правительства республики политическое и вовсе не означает попытку совершить военный переворот, заявил 12 марта армянский министр иностранных дел Ара Айвазян в интервью Al Arabiya.

Айвазян «Это была политическая позиция некоторых членов генштаба, просто политическое заявление, что само собой не подразумевает попытку военного переворота».

Он подчеркнул, что в республике «нет элементов военного переворота», страна «продолжает оставаться демократичной». Глава армянского внешнеполитического ведомства прогнозирует разрешение кризиса «в соответствии с демократическими стандартами нашего общества».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна, после того, как тот начал добиваться увольнения Оника Гаспаряна с поста главы генштаба.

Гаспарян, который на текущий момент уже отправлен в отставку, критиковал Пашиняна за его скандальное и необоснованное заявление о российских оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», которые якобы «срабатывали в Карабахе» «только на 10%».

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