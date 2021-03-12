Москва, 12 марта, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Ситуация в Нагорном Карабахе обсуждалась сегодня, 12 марта, на высочайшем уровне Россией, Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин провёл 12 марта телефонные переговоры с главой армянского правительства Николом Пашиняном, а днём ранее — со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Участники переговоров обсуждали то, как реализуются трёхсторонние договорённости по Нагорному Карабаху, достигнутые 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

«С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной», — говорится в сообщении.

Лидеры обеих республик Закавказья высоко оценили продуктивность работы миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе.

Другим практическим вопросом, поднятым на переговорах, стала работа по разблокировке границ между государствами в Закавказье. Путин, Пашинян и Алиев положительно оценили деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана.

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Напомним, 9 ноября прошлого года Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе (началась 27 сентября 2020 г.), а 21 января лидеры трёх стран подписали заявление, касающееся разблокировки транспортных и экономических связей между Арменией и Азербайджаном.