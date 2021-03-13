Москва, , 10:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 марта встретится с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит Москву с рабочим визитом в период с 15 по 16 марта. В его планах — встречи со спикером Госдумы, а также председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Визит Дамса в Москву планировался в ноябре 2020 года. Причиной отмены визита стал возможный контакт главы ПАСЕ с российским коллегой, у которого, предположительно, выявлен COVID-19, уточнили в пресс-службе Ассамблеи.

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Ранее спикер Госдумы Володин заявил о планах обсудить с Дамсом санкции, работу международных IT-компаний», «которые уже ни во что не ставят национальные законодательства, права граждан».

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