Москва, , 12:21 — REGNUM Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс прервал свой визит в Россию. Его запланированная на сегодня, 16 ноября, встреча со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко не состоится. Об этом сообщили в Совфеде РФ.

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Причиной отмены визита стал возможный контакт главы ПАСЕ с российским коллегой, у которого, предположительно, выявлен COVID-19, уточнили в беседе с РИА Новости в пресс-службе Ассамблее.

Отмечается, что в соответствии с санитарными протоколами Совета Европы запланированные встречи были перенесены на более поздний срок. Вернуться в Россию Дамс планирует в декабре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс 16−17 ноября планировал провести переговоры в Москве. Он должен был встретиться со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко. Также должна была состояться его встреча с уполномоченной по права человека РФ Татьяной Москальковой.