Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 12 марта, цены на нефть с открытия торгов корректируются вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ко второй половине дня цена марки Brent упала на 0,6%, до $68,87 за баррель, а цена WTI снизилась на 0,64%, до $65,57 за баррель. Однако к 15:00 цена на баррель Brent снова пошла вверх и достигала $69,41.

Ежемесячный доклад ОПЕК, опубликованный 11 марта, оказался неоднозначным. С одной стороны, по оценкам нефтяного картеля, в феврале участники сделки ОПЕК+ выполнили план по сокращению добычи нефти более чем на 120%.

С другой стороны, ОПЕК повысил прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году всего на 100 тысяч б/с, одновременно увеличив прогноз по добыче нефти странами, не входящими в ОПЕК, на 1 млн б/с.

Это позволяет «медведям» фьючерсного рынка вновь испытывать беспокойства относительно избытка, а вовсе не дефицита предложения.

При этом пока не меняется среднесрочная цель по цене Brent в $70 за баррель. Никого критического негатива на рынке нет. До конца дня цена эталонной марки Brent может находиться в интервале $68−69,50 за баррель», — полагает эксперт.

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