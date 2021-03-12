Москва, , 12:59 — REGNUM Сегодня, 12 марта, нефтяной рынок приблизился к $70 по сорту Brent. К полудню на фоне укрепления доллара темпы роста замедлились до 0,2%, котировки вернулись к $69,35, но сохраняют шансы вернуться к мыслям о штурме этого психологического рубежа, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Фундаментальные факторы по-прежнему говорят о предпосылках сохранения позитивной ситуации на рынке энергоносителей, а технические — об отсутствии сигналов формирования коррекции.

После подписания президентом США Джо Байденом пакета стимулов на $1,9 трлн участники рынка ждут ускорения темпов роста восстановления крупнейшей экономики мира (по оценкам, фискальные меры добавят дополнительно 6 п. п. к ВВП в ближайшие три года) на фоне продолжения вакцинации населения и в отсутствие ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.

Это событие на сегодняшний день позволяет сдержанно относиться к новостям об отказе большого числа стран от использования вакцины от AstraZeneca против COVID-19, что отложит победу над коронавирусом.

Основным драйвером, который продолжит влиять на конъюнктуру рынка в марте-апреле, остаются принятые ОПЕК+ решения. По итогам встречи в начале марта вопреки ожиданиям увеличения добычи нефти на 500 тыс. барр./сутки ограничения частично были сняты только в отношении Казахстана и России.

Саудовская Аравия, которая пошла на добровольное сокращение в размере 1 млн барр./сутки, также вопреки прогнозам продлила это решение на апрель.

В итоге нефтяной рынок получил дополнительное подкрепление для реализации намерения ОПЕК+ уже во II квартале стабилизировать коммерческие запасы в мире на среднем за последние пять лет уровне.

Накануне организация в новом ежемесячном отчете пересмотрела прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 100 тыс. барр./сутки.

Сегодня рынок будет ждать данных по инфляции производителей в США в 16:30 по мск. Усиление инфляционных тенденций способно привести к усилению доллара, однако цены на нефть на протяжении последних недель продемонстрировали, что для них это может не являться помехой», — считает эксперт.

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