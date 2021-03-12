Москва, 12 марта, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Компания AstraZeneca на текущий момент столкнулась с рядом проблем, касающимся вакцинации препаратом компании, поэтому следует приостановить вакцинацию и провести дополнительные исследования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Александр Ковалев.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

«Функционер Европейской комиссии Тьерри Бретон заявил, что компания делает недостаточно для выполнения договоренностей по поставкам вакцины в ЕС.

При этом первоначальное обязательство о поставке в I квартале 100 млн доз в ЕС уже было снижено до 40 млн доз в январе 2021 года.

На 11 марта, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, количество поставленных доз составило лишь около 12 млн.

Очевидно, что AstraZeneca «опаздывает», что может обернуться неблагоприятными последствиями с точки зрения объемов будущих заказов препарата регионом.

Другой проблемой явились побочные эффекты. Целая группа стран (Таиланд, Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Эстония, Люксембург, Латвия, Литва) приостановили вакцинацию или использование отдельных партий вакцины.

Это произошло после тревожных сообщений о том, что в Дании одна из привитых вакциной AstraZeneca женщин умерла на фоне образования кровяных тромбов.

Подобные побочные эффекты не являются единичным случаем: тем не менее, представители компании заверили, что поводов для беспокойства нет, поскольку параметры вакцины были тщательно изучены в клинических испытаниях, и экспертные оценки подтверждают эффективность и безопасность препарата.

Жители ряда стран ЕС в таких условиях отказываются от вакцины и требуют замены на более эффективные и безопасные аналоги Pfizer и Moderna, что оказывает и продолжит оказывать существенное влияние на темпы разворачивания программы вакцинирования в Старом Свете», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ некоторых стран Евросоюза от вакцины против коронавируса AstraZeneca беспокоит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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