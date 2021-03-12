Генуя, Италия, , 05:04 — REGNUM Отказ некоторых стран Евросоюза от вакцины против коронавируса AstraZeneca беспокоит Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ), сообщила 11 марта журналистам представитель организации.

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«Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, над вопросом работает глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca приостановили власти Австрии, а также в 17 странах «в качестве меры предосторожности, пока продолжается расследование» о выявлении побочных эффектов.

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