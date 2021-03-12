Москва, , 14:47 — REGNUM Россия предостерегает Украину от попыток решить конфликт в Донбассе силовыми методами. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 марта в ходе брифинга.

Она прокомментировала слова главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах», которые может предпринять Киев, если Россия откажется признать себя стороной конфликта.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — сказала Захарова.

Она добавила, что Киеву следует добросовестно выполнять свои обязательства по Минским соглашениям вместо выдумывания неких новых договоренностей. Власти Украины пытаются всех убедить, что у России есть обязательства по минскому Комплексу мер, хотя в соглашениях сторонами конфликта названы Киев и республики Донбасса.

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