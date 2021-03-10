Киев, , 09:41 — REGNUM Если ДНР и ЛНР откажутся от мирного плана, предложенного Киевом, то Украина «будет защищаться». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 9 марта в эфире телеканала «Дом».

Политик заявил, что Украина не будет нападать первой, поэтому её представители предложили обсудить в рамках ТКГ план мирного урегулирования военного конфликта.

«Если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно — защищаться», — сказал Кравчук.

Глава украинской делегации заявил, что Киев будет зеркально отвечать на угрозы, «не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук обвинил ДНР и ЛНР в том, что власти республик якобы не пускают на свою территорию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его мнению, это может обернуться экологической катастрофой для региона.

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