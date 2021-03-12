Бишкек, , 13:54 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — феврале 2021 года снизился до 71 млрд сомов (61,7 млрд рублей), что на 8,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

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За первые два месяца текущего года киргизстанская промышленность произвела продукции на 45 млрд сомов (39,1 млрд рублей), то есть на 13% меньше, чем в январе — феврале предыдущего года.

Это произошло преимущественно из-за уменьшения производства основных металлов и готовых металлических изделий на 35,6%, текстиля, одежды и обуви — на 16,6% и добычи полезных ископаемых — на 16,1%.

Отрицательные тенденции наблюдались также в строительстве, где снижение объемов достигло 22,1%, и в торговле — падение объемов составило 12,3%.

В то же время в сельскохозяйственной сфере Киргизии отмечался незначительный рост объемов производства — на 0,9%.

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