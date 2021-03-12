Симферополь, 12 марта, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Мат всё более засоряет нашу повседневную жизнь, ичем моложе человек, тем скорее в современной России услышишь от него матерное слово, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 12 марта, комментируя скандал с использованием министром культуры Крыма Ариной Новосельской нецензурных выражений во время видеосовещания в прямом эфире.

Советский плакат. Наше условие — долой сквернословие!

Как сообщалось ранее, Новосельская «прокомментировала» технические неполадки собственного компьютера с помощью матерной конструкции из трех слов. Микрофон, вопреки предположению министра, был в это время включен, и ее высказывания услышали как участники совещания, так и зрители трансляции. Новосельская извинилась, а глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование.

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« Публичная нецензурная брань — это отвратительно. Когда матерные слова в публичном месте звучат из уст человека, занимающего пост министра культуры, — это вообще вне всяких границ допустимого.

Вместе с тем понять, почему это произошло, можно. Мат всё более засоряет нашу повседневную жизнь. Удивительно, но чем моложе человек, тем скорее в современной России ты услышишь от него матерное слово. Оно звучит даже из детских уст. Вот вам и «великая культура»! Вот вам и «православная Россия»…

В «безбожном СССР» это, по крайней мере, считалось стыдным. А вот в перестроечные годы начались рассуждения о том, что «мат — это неотъемлемая часть русского языка», что он «добавляет языку красочности»… В результате имеем то, что имеем.