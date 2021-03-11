Симферополь, , 12:01 — REGNUM Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская применила нецензурную лексику в ходе совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов в Республике Крым 11 марта. Совещание транслировалось в прямом эфире.

Во время обсуждения сроков контрактов и их исполнения по объектам национальных проектов министр культуры в микрофон употребила смачную лексику. Сергей Аксёнов возмутился и поручил провести служебное расследование.

«Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще, что ли?! Коллеги, ну это что такое? Михаил Анатольевич, служебное расследование проведите», — сказал Аксёнов.

Сама Новосельская тут же принесла извинения Аксёнову и коллегам, объяснив свои эмоции тем, что у нее «отключилась машина». После этого совещание продолжилось.