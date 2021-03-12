Москва, , 09:46 — REGNUM Нефть продолжила подъем на торгах 11 марта. Однако котировкам не хватило импульса для тестирования уровня $70 за баррель, который выступает главным ориентиром для быков на краткосрочном горизонте, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«К концу дня Brent слегка откатилась от локальных максимумов и слегка дешевеет на утренних торгах 12 марта. Впрочем, признаков более глубокого отката не наблюдается, и путь наименьшего сопротивления сейчас пролегает на север.

Рост цен на черное золото поддержало сразу несколько факторов. После некоторой заминки интерес к риску вернулся с новой силой, что в свою очередь надавило на защитный доллар, одновременно подогрев спрос покупателей нефти.

Также в пользу высокодоходных активов, к коим относится и Brent, сыграла новость о подписании Байденом программы помощи экономике объемом в $1,9 трлн, а это еще один аргумент в пользу увеличения спроса на энергоносители за счет ускорения экономического восстановления.

Оптимизма добавила ОПЕК, которая обнародовала свой ежемесячный отчет. Согласно оценкам организации, в этом году мировой спрос увеличится на 5,9 млн баррелей в сутки, до 96,27 млн, что на 100 тыс. баррелей в сутки выше предыдущего прогноза.

В ОПЕК подчеркнули, что более активная фаза улучшения спроса придется на второе полугодие за счет повышения темпов восстановления глобальной экономики.

Учитывая продолжающийся рост фондовых рынков после обновления рекордных максимумов на Уолл-стрит, в ближайшей перспективе можно ожидать новые попытки роста цен.

В случае уверенного закрытия дня и торговой недели над уровнем $70 фокус внимания игроков вернется к годовым максимумам выше отметки $71, отмеченным 8 марта.

Если же трейдеры решат зафиксировать прибыль перед уходом на выходные, откат не должен выйти за пределы уровня $66,50 за баррель», — считает эксперт.

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