Милуоки, США, , 12:51 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 134:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Никс» наибольшую результативность показал защитник Ар Джей Барретт, набравший 22 очка.

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