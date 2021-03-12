Лос-Анджелес, США, , 12:47 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 130:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, записавший свой актив 28 очков.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показали Келли Убре и Эндрю Уиггинс, набравшие по 15 очков.

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