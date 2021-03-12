Афины , 12 марта, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) высоко оценил усилия и стратегические шаги греческого правительства, предпринятые для возобновления международных поездок с 14 мая. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на заявление организации от 11 марта.

Дарья Юдкевич @ ИА REGNUM DSC00510-1

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Так, глава и генеральный директор WTTC Глория Гевара подчеркнула, что эта четкая дорожная карта восстановления «прокладывает путь, по которому могли бы пойти другие страны, стремясь дать толчок безопасному путешествию и помочь возродить свою собственную пострадавшую экономику».

Гевара также приветствовала намерение правительства «открыть двери для гостей» с доказательством вакцинации, отрицательным тестом на коронавирус или положительным тестом на антитела и сказала, что эти меры «обеспечат уверенность потребителей, необходимую для бронирования их поездок».

Будучи одним из самых популярных направлений в Европе для путешественников, Греция в значительной степени зависит от международных поездок, особенно из Германии и Великобритании, отметила Гевара.