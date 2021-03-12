Ереван, , 12:34 — REGNUM В период с 16 по 20 марта вооруженные силы (ВС) Армении проведут по всем операционным направлениям военные учения, в которых будет задействовано 7500 военнослужащих. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба минобороны республики.

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"С 16 по 20 марта ВС Армении по всем операционным направлениям проведут тактические и тактико-профессиональные учения с привлечением общевойсковых подразделений и сил специальных войск», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данных маневрах планируется задействовать около 7 500 военнослужащих, примерно 200 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских средств, свыше 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО и авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта стало известно, что в Армении началась вакцинация медицинских работников российским препаратом от коронавируса «Спутник V».