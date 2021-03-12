Москва, , 11:25 — REGNUM Московский «ФорБанк» лишился лицензии 12 марта 2021 года, будучи на 221-м месте по размеру активов в банковской сфере России. ИА REGNUM выяснило, кому он принадлежал.

Центробанк РФ отозвал лицензию у АКБ «ФорБанк» из-за того, что тот нарушал профильное законодательство. Банк был участником системы страхования, потому вкладчики смогут рассчитывать на страховое возмещение в размере до 1,4 млн рублей.

На сайте банка в качестве главы совета директоров указан Сергей Королев, а главой правления является Станислав Баранов. Организация работала на рынке с 1992 года.

На октябрь 2020 года крупными акционерами банка являлись 15 физлиц с пакетами от 1,5 до 9,9% акций. Баранову в банке принадлежит 5,39% от уставного капитала, по 9,9% имеют Сергей Кузнецов, Николай Семенов и член совета директоров Юлия Синявская.

Напомним, в августе 2020 года стало известно, что «ФорБанк» приобрёл пакет акций пермского «Почтобанка» и начал его присоедининение. В сентябре была начата реорганизация, о дальнейшей судьбе которой в свете отзыва лицензи пока не сообщается.