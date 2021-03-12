Москва, , 08:43 — REGNUM Центральный банк России с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «ФорБанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Банк неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

По величине активов «ФорБанк» занимал 221 место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ 18 февраля аннулировал лицензию у ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (г. Москва).

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