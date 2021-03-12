В Петербурге уровень заболеваемости коронавирусом стабилен
Санкт-Петербург, 12 марта, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Петербурге сохраняется прежний уровень заболеваемости коронавирусом с показателями ниже тысячи новых случаев в сутки. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает федеральный оперативный штаб.
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За последние сутки в городе выявили 957 случаев заражения. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее, однако на 20 случаев больше, чем 9 марта, когда был зафиксирован минимум суточной заболеваемости в течение марта.
Всего за время пандемии в Петербурге вирус подхватили 378 705 человек. Выздоровел от COVID-19 за это же время 326 101 человек, включая 2861 пациента за последние сутки.
Добавим, в России за сутки зафиксировали 9794 новых случая заражения, их общее число достигло 4 370 617.