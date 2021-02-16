Москва, , 13:46 — REGNUM В «Единой России» предлагают дооборудовать региональные областные детские больницы, сделать открытую квоту на высокотехнологичную помощь и ввести принцип одного обращения, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

«Мы предлагаем создать отдельную программу дооборудования региональных областных детских больниц, в том числе бактериологических лабораторий, потому что смертность, которая сегодня есть, она наступает из-за бактериального воздействия», — сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Кроме того, депутаты предлагают сделать открытую квоту на высокотехнологичную помощь для того, чтобы не было необходимости её продлевать.

«У нас есть принцип одного окна в многих вопросах. Мы снимаем бюрократические барьеры. Мы уверены в том, что принцип одного обращения должен работать для онкобольных детей, что должен появиться тот врач, доктор, который сопровождает по всему пути исследования до счастливого выздоровления, чтобы каждый этап, он был беспрепятственным. Нужна ли квота? Нужна ли лучевая терапия? Нужна ли протонная терапия, которую, кстати, мы предлагаем включить в ОМС. Всё это должно работать автоматически», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, в изменениях нуждается и законодательство.

«Проанализировав законодательство, коллеги, могу с огорчением сказать о том, что и закон об обороте лекарственных препаратов сегодня не содержит жестких правильных требований, которые бы поддерживали отечественного производителя», — указала она.

Общаясь с врачами-онкологами центра Рогачёва, Яровая убедилась в том, что они сегодня предлагая использовать российские препараты, не всегда находят взаимопонимание с Росздравнадзором.

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