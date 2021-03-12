Москва, 12 марта, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24».

Видео заблокировано YouTube

Так, при попытке открыть видео выходит сообщение:

«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей».

По словам автора фильма Андрея Кондрашова, он не удивлён, что его никто не предупредил и не известил.

«И совершенно не надеюсь ни на какие объяснения», — цитирует его РИА Новости.

Что касается причины действий YouTube, то, как считает Кондрашов, они связаны с тем, что в России скоро будут отмечать седьмую годовщину воссоединения Крыма с РФ — «и на эту дату или вокруг неё, как правило, выпадает всплеск просмотров этого фильма».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

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