Киев, , 02:14 — REGNUM «Три кита» украинской политики по «возвращению» Крыма перечислил 11 марта в сообщении на своей странице Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Первой составляющей, по словам главы МИД, является принятая 11 марта Советом национальной безопасности страны (СНБО) стратегия «деоккупации» полуострова.

Второй частью политики Киева в этом направлении должно стать объединение усилий стран-союзников на основе проекта так называемой «крымской платформы». По предложению властей Украины, к ней должны присоединиться несколько государств, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Канаду и Турцию.

Третим «китом» украинской политики в отношении полуострова Кулеба считает синергию. Он пояснил, что это направление предполагает «восстановление международного права» и достижение «полного суверенитета Украины над Крымом и Севастополем».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля бывший секретарь СНБО Украины и экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов заявил, что, если бы украинские власти не отказалась бы от ядерного оружия, то полуостров не воссоединился бы с Россией.

11 марта председатель комитета по международным делам парламента Эстонии Марко Михельсон написал на своей странице в Facebook, эстонские власти помогут Украине «вернуть» Крым.

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