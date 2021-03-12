Симферополь, , 11:02 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дать оценку действиям властей Украины, которые перекрыли поставки воды по Северо-Крымскому каналу, тем самым нарушив права жителей Крыма.

Она напомнила, что ни один референдум или политический выбор не должен лишать человека фундаментальных, базовых прав.

«Со стороны Украины, страны — участницы и подписанта Декларации по правам человека, допущено вопиющее нарушение прав людей по политическим мотивам», — цитирует ее РИА Новости.

Поклонская также заявила, что обращалась по этому вопросу в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН, откуда пришел ответ с желанием и необходимостью приезда их делегации в Крым.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла поступление воды через Северо-Крымский канал. В феврале 2021 года власти Украины заявили о намерении завершить строительство дамбы канала, чтобы полностью перекрыть поступление воды в Крым.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона намерены инициировать возбуждение уголовного дела о нанесении Крыму многомиллиардного ущерба действиями властей Украины.