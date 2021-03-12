Буффало, США, , 09:36 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Питтсбурга» российский нападающий Евгений Малкин забил гол и отдал результативную передачу. Также отличились Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Энтони Анджелло и Брайан Раст.

В составе «Баффало» шайбы забросили нападающие Тейдж Томпсон и Виктор Олофссон.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 33 очка. «Баффало» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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