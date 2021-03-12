Нью-Йорк, США, , 09:29 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Мэтт Мартин, Адам Пелеч, Ноа Добсон, Джош Бейли и Брок Нельсон. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 19 бросков из 22.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились российский нападающий Михаил Мальцев, а также форварды Янне Куокканен и Джек Хьюз.

В настоящее время «Айлендерс» занимают первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 38 очков. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 19 очками.

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