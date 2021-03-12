Москва, , 08:53 — REGNUM Центральный банк России с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Современные стандарты бизнеса» (банк «ССтБ», г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. ЦБ неоднократно применялись к нему ограничительные меры.

По величине активов банк «ССтБ» занимал 352-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «ФорБанк» (г. Москва).

Читайте также: ЦБ РФ отозвал лицензию у «ФорБанка»