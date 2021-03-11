Ереван, , 21:03 — REGNUM Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна утвердить Артака Давтяна на должность главы генштаба республики отклонил президент Армен Саркисян, сообщили 11 марта в его пресс-службе.

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«Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд», — говорится в сообщении.

В администрации президента Армении напомнили, что Саркисян накануне, 10 марта, уже обращался в Конституционный суд республики, попросив «определить вопрос соответствия положений закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» нормам конституции».

Пока вердикт высшей инстанцией не вынесен. Принятое в итоге решение, вероятно, повлияет «на правовые процедуры увольнения и назначения начальника генштаба», добавили в аппарате президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян два раза направлял Саркисяну запрос на назначение Давтяна начальником генштаба Армении. Это происходит на фоне требований со стороны оппозиции отставки Пашиняна, уволившего предыдущего главу генштаба Оника Гаспаряна.

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