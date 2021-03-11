Амстердам, 11 марта, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Пока Европейское агентство лекарственных средств проводит проверку сообщений об опасных побочных эффектах от вакцины против коронавируса производства AstraZeneca, странам стоит продолжать вакцинацию, потому что пользы от неё больше, чем вреда.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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Об этом сообщается в распространённом сегодня, 11 марта, заявлении EMA. Комментируя информацию о том, что четыре страны приостановили вакцинацию указанным препаратом, агентство заявило:

«Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока идёт расследование случаев тромбоэмболических осложнений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дания, Норвегия, Италия и Исландия пока прекратили вакцинацию препаратом производства AstraZeneca, поскольку у нескольких привившихся датчан был зафиксирован тромбоз.