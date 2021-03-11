Рейкьявик, 11 марта, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Четвёртая страна в мире — Исландия остановила применение вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, сообщили 11 марта в минздраве страны.

(сс) gencat cat Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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Отмечается, что в Исландии, по данным минздрава страны, не зафиксировано случаев возникновения тромбов после применения вакцины AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее применение вакцины AstraZeneca приостановили Дания, Норвегия и Италия. Это произошло после того, как появились сообщения о тромбозе на фоне вакцинации этим препаратом.