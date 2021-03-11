Ереван, , 18:25 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно попросил президента республики Армена Саркисяна назначить на должность начальника армянского генштаба Артака Давтяна, сообщает 11 марта «Арменпресс».

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Как пояснил пресс-секретарь главы правительства Армении Мане Геворкян, соответствующее ходатайство направлено в аппарат президента республики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущее ходатайство о назначении Давтяна было возвращено Пашиняну утром сегодня, 11 марта. Эти действия сопровождались возражениями со стороны Саркисяна.

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