Ереван, 11 марта, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Вакцинация медицинских работников Армении российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась 11 марта, сообщает Арменпресс.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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По словам пресс-секретаря армянского минздрава Рипсиме Хачатрян, российским препаратом уже вакцинируют сотрудников медицинских учреждений, работающих в ковидных отделениях.

Хачатрян напомнила, что Армения в начале года получила из России бесплатно партию «Спутника V».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник V» на сегодняшний день одобрен к применению в 50 странах мира.