Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Прошел ровно год с того дня, как в Ленинградской области был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время региональным властям не только удалось мобилизовать все силы на борьбу с COVID-19, но и модернизировать систему здравоохранения. Об этом 11 марта написал в своем блоге в Instagram губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Instagram.com/drozdenko_au/ Пост губернатора Дрозденко в Instagram

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По его словам, год назад никто не представлял, с чем придется столкнуться и как изменится жизнь.

«Самым тяжелым грузом стали потери близких. Мы научились работать быстро и точно, носить маски, соблюдать правила и требования Роспотребнадзора. Мы модернизируем больницы, изменили отношение к медикам, поддержали друг друга, семьи и бизнес в трудное время. Мы начали вакцинацию и, я уверен, неизбежно победим саму болезнь», — написал губернатор.

Он указал, что в настоящий момент в регионе полным ходом идет массовая вакцинация населения. Для удобства жителей в Ленинградской области работают 53 стационарных и 18 мобильных прививочных пунктов, где любой желающий может бесплатно привиться от коронавируса.

«Мы начали вакцинацию и, я уверен, неизбежно победим и саму болезнь», — подытожил Александр Дрозденко.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению региона, к настоящему моменту в Ленобласть поставлено 60 322 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Всего в регионе привито 47 670 человек (79% от поставки), в том числе 2878 медицинских работников, 1954 работника образования, 775 работников социальной защиты, 673 сотрудника силовых структур.

«Полностью привиты 22 444 человека (47,1% от всех привитых), — уточнили в ведомстве. — В предыдущие сутки привито 4042 человека, в том числе 2329 человек закончили вакцинацию».