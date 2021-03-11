Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский районы Санкт-Петербурга столкнулись с нехваткой вакцины от коронавирусной инфекции. При этом в остальных 15 районах Северной столицы вакцины хватает. Жителям предложено вакцинироваться там, где вакцины достаточно, без привязки к району.

Дарья Драй ИА REGNUM Первая доза вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«В 16 стационарных пунктах на сегодняшний день закончился первый компонент вакцины «Спутник V». Проблем с наличием второго компонента нет», — говорится в сообщении комздрава.

Жителям, которые записались на вакцинацию в указанных районах, предлагают перезаписаться в любой другой пункт, где вакцина имеется в наличии. Прикрепление к конкретной поликлинике при этом значения не имеет.

«Комитет по здравоохранению ожидает новую поставку вакцины на следующей неделе», — уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях Петербурга в наличии находится 53 836 доз вакцины от коронавируса. Запись на вакцинацию доступна гражданам по телефону 122, номерам виртуальных кол-центров поликлиник и на сайтах Госуслуги и gorzdrav.spb.ru.

Всего в городе работают 129 пунктов вакцинации в медучреждениях и восемь временных пунктов в торговых центрах.