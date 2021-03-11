Москва, 11 марта, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 11 марта, цены на нефть с открытия торгов показывают достаточно уверенный рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«К середине дня цена нефти марки Brent прибавила 0,8%, поднявшись до $68,44 за баррель, а цена WTI выросла на 0,9%, до $65,21 за баррель.

Несмотря на то, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю колоссально выросли (на 13,78 млн баррелей, в то время как рынок ждал роста менее чем на 900 тыс. баррелей), рынок продолжает расти.

Скорее всего, сейчас цены фьючерсного рынка отыграли негатив и закладываются уже на ожидание дефицита нефти, и о том, что такое возможно, предупредил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

При пробитии ценой барреля сорта Brent уровня сопротивления в $68,70, цена может выйти в более высокий коридор в $69—70 за баррель.

До конца дня сегодня ожидается цена Brent в интервале $67—68 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: На цену нефти способен повлиять отчёт ОПЕК