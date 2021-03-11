Москва, , 12:45 — REGNUM Цена нефти, скорее всего, поднимается 11 марта с $67,50 к $68,70 за баррель Brent на фоне признаков растущего спроса при ограничении добычи со стороны ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Вышедшие 10 марта данные показали сокращение запасов чёрного золота в США до 13,8 млн баррелей, тогда как неделю назад они составляли 21,6 млн баррелей.

Опубликованные прогнозы минэнерго США гласят, что в марте мировое потребление достигнет 96,7 млн барр./сутки, при объёме предложения лишь в 93,6 млн баррелей.

Котировки нефтяных фьючерсов поддерживаются и общим оптимистичным настроем финансовых рынков, подъёмом рисковых активов в целом.

Это происходит, в частности, в связи с произошедшим долгожданным принятием Конгрессом США программы денежного стимулирования на $1,9 трлн.

Своё видение текущей и будущей конъюнктуры 11 марта представит ОПЕК в ежемесячном отчёте, что способно повлиять на цену в течение дня.

А цена на нефть, тем не менее, после коррекции вниз в начале недели остаётся в пределах текущего диапазона, Он, вероятно, сохранится и на сегодняшний день и составит $68−69,20 за баррель нефти Brent», — считает эксперт.

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