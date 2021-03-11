Москва, , 14:53 — REGNUM Программа льготной ипотеки сыграла свою роль и, действительно, эффективно поддержала в период коронакризиса и население России, и застройщиков, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

«Тем не менее, сейчас наблюдается следующая картина: в ряде регионов, таких как Москва и Санкт-Петербург возросший спрос спровоцировал удорожание жилья и, несмотря на низкие ипотечные ставки, недвижимость не стала доступнее.

Таким образом, сворачивание программы льготной ипотеки в таких регионах России, где уже есть ценовой дисбаланс, предотвратит возникновение еще больших проблем для рынка недвижимости (учитывая значительное превосходство спроса над предложением).

Тогда как продление программы льготной ипотеки только в тех регионах РФ, где она будет способствовать развитию жилищного строительства, звучит весьма целесообразно», — высказала своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, негативные эффекты от продления льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно избежать, отставив эту программу лишь в 24 регионах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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