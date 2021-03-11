Москва, , 05:29 — REGNUM Негативные эффекты от продления льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно избежать, отставив эту программу лишь в 24 российских регионах. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 10 марта в интервью газете «Известия».

В перечень таких субъектов входят: Алтай, Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Томская, Омская, Ростовская, Астраханская, Саратовская, Волгоградская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Тверская, Ярославская, Псковская, Оренбургская, Челябинская и Курганская области.

Глава Центробанка пояснила, что в указанных регионах предложение жилья на первичном рынке выше, чем в среднем по стране, а спрос имеет недостаточно высокий уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Эльвира Набиуллина заявила, что низкие по отношению к рыночной ситуации ставки по ипотечным кредитам могут привести к появлению финансового пузыря в России.

9 марта РИА Новости представило результаты исследования, согласно которому самая доступная ипотека в РФ наблюдается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Магаданской области.

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