Москва, 11 марта, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Российская экономика вышла на траекторию восстановления прежних показателей до эпидемии коронавируса. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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«Такая активная политика говорит о наших качественно возросших возможностях, о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры, о том, что в нашем распоряжении появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности», — заявил Путин.

В период кризиса власти России руководствовались принципом: в сложной ситуации государство поддержит трудовые коллективы, предприятия, компании, «подставит плечо тем, кто честно и ответственно работает и сохраняет занятость, вкладывается в развитие», отметил президент.

«Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление», — подчеркнул он.

«Видим это по динамике внутреннего спроса, постепенному снижению уровня безработицы», — добавил Путин.