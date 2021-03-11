Саратов, , 15:10 — REGNUM В Саратове на пересечении улиц Григорьева и Комсомольская 11 марта выявили повреждение сетей на тепломагистрали диаметром 500 мм. Проведено вскрытие проезжей части дороги. На время ремонтных работ временно приостановлено теплоснабжение 24 жилых домов разной этажности, двух объектов социальной сферы и нескольких административных зданий. Количество проживающих в зоне отключения составило 4,2 тыс. человек.

Помимо теплоснабжения на время ремонтных работ ограничено движение транспорта и троллейбуса по маршруту №2. Энергетики планируют завершить замену тепловых сетей сегодня к 20:00 (местное время). На месте работают 15 человек и шесть единиц спецтехники, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Саратове и по области в настоящее время установились аномально низкие температуры воздуха (до минус 30 градусов по ночам), для школьников отменили очное обучение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове в ночь с 24 на 25 февраля произошла крупная коммунальная авария, в результате которой около полумиллиона жителей остались без воды.

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