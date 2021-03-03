Саратов, , 13:13 — REGNUM Абонементам ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», попавшим в зону отключения воды, в марте будет сделан перерасчет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Показания перерасчета увидят в платежной квитанции потребители, осуществляющие оплату услуг водоснабжения по нормативу (без установки индивидуального прибора учета потребления холодной воды). Из платежной квитанции будет исключен период, проведенный абонентами без холодного водоснабжения. Абоненты, имеющие индивидуальные приборы учета, будут производить дальнейшую оплату услуг компании по фактическим показаниям» , — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове по поручению губернатора области Валерия Радаева была создана комиссия, которая подвела предварительные итоги причины коммунальной аварии в ночь с 24 на 25 февраля, в результате которой около полумиллиона жителей остались без воды. Полученную информацию глава региона направил в областную прокуратуру для принятия соответствующих мер.

Причиной аварии водопроводного комплекса стала разморозка запорной арматуры на насосной станции. По мнению комиссии, эта ситуация образовалась из-за отсутствия должного контроля со стороны ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в условиях низких температур. Несмотря на серьезную аварию, организация своевременно не проинформировала дежурно-диспетчерские службы о полностью отключенном водоснабжении значительной части Саратова.

Под вопросом и организация работы нескольких котельных Саратовского филиала ПАО «Т Плюс», которые обеспечили дома теплом лишь на несколько часов после отключения, хотя обязаны — на срок не менее суток.

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