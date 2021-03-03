Саратов, 3 марта 2021, 13:13 — REGNUM Абонементам ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», попавшим в зону отключения воды, в марте будет сделан перерасчет. Об этом сообщает пресс-служба компании.
ИА REGNUM напоминает, в Саратове по поручению губернатора области Валерия Радаева была создана комиссия, которая подвела предварительные итоги причины коммунальной аварии в ночь с 24 на 25 февраля, в результате которой около полумиллиона жителей остались без воды. Полученную информацию глава региона направил в областную прокуратуру для принятия соответствующих мер.
Причиной аварии водопроводного комплекса стала разморозка запорной арматуры на насосной станции. По мнению комиссии, эта ситуация образовалась из-за отсутствия должного контроля со стороны ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в условиях низких температур. Несмотря на серьезную аварию, организация своевременно не проинформировала дежурно-диспетчерские службы о полностью отключенном водоснабжении значительной части Саратова.
Под вопросом и организация работы нескольких котельных Саратовского филиала ПАО «Т Плюс», которые обеспечили дома теплом лишь на несколько часов после отключения, хотя обязаны — на срок не менее суток.
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