Саратов, , 12:21 — REGNUM В Саратовской области в связи с низкой температурой воздуха на дистанционный формат обучения перевели учащихся 247 школ в 22 муниципальных районах. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Так, не пошли на занятия ученики младших классов 37 школ — 3135 обучающихся в Аткарском, Советском и Озинском районах. С 1 по 6 класс — 15 662 обучающихся в 190 школах 19-ти муниципальных районов и городских округов (Балтайский, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Ртищевский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Калининский, Краснопартизанский, Лысогорский, Самойловский, Татищевский, Турковский, ЗАТО Шиханы, Романовский, Федоровский, п. Михайловский).

1404 обучающихся в 20 школах с 1 по 11 класс остались дома в связи с морозами в Екатериновском, Перелюбском и Лысогорском районах.

По данным метеослужб, в регионе установились аномальные морозы с температурой воздуха около минус 30 градусов. Потепление в ближайшие сутки не прогнозируется. Так, ночью и утром 12 марта по Саратовской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается мороз −25…−28 градусов, на дорогах гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ульяновской области резко ухудшается погода. 11 марта по западу и северо-западу Ульяновской области −30…−32 градуса мороза. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности.

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