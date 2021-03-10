Москва, , 12:26 — REGNUM Министерство иностранных дел России ничего не знает о плане мирного урегулирования в Донбассе, который якобы был предложен Германией и Францией и доработан Украиной. Об этом 10 марта сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что киевские власти якобы доработали «план мирного урегулирования» конфликта в Донбассе, предложенный Германией и Францией.

Ермак добавил, что этот план «соответствует нормам международного права» и «отвечает духу «минска», то есть обязательствам, которые Киев принял на себя в 2015 году. Поддержку Германии и Франции во время разработки этого мирного плана чиновник назвал «очень мощным шагом». К обсуждению документа Киев рассчитывает перейти «через неделю-две» во время видеоконференции в «нормандском формате».