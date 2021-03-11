Брюссель, 16 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В ноябре Венгрия заморозила российские активы на большую сумму: к 25 ноября замороженными оказались активы на €870 млн, в то время как перед ноябрьским отчётом сумма замороженных активов составляла три тысячи евро, пишет 16 декабря Népszava.

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Комментируя ежемесячный отчёт Европейской комиссии, издание сообщает, что €870 млн — это весьма большая сумма «даже по европейским меркам», учитывая, что перед ноябрьским отчётом Венгрия информировала ЕК «об изъятии российских активов всего на три тысячи евро».

Данные по другим странам ЕС следующие: Италия заморозила активы РФ и Белоруссии на сумму €2,3 млрд, Германия — €2,2 млрд, Австрия — €1,8 млрд, Болгария — €11,3 млн, Чехия — €10,8 млн, Словакия — €4,9 млн. В общей сложности, согласно декабрьскому отчёту, в ЕС заморожено российских активов на €19 млрд.

Напомним, ЕС пытается легитимизировать заморозку российских активов под предлогом того, что таким образом «защищает Киев» от России.