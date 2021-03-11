Ереван, , 12:14 — REGNUM Предварительное расследование уголовного дела в отношении лидера армянского оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна завершено Следственным комитетом (СК) Армении и направлено в Генпрокуратуру страны для утверждения обвинительного заключения. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба армянского СК.

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«Предварительное следствие закончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и с ходатайством о передаче дела в суд», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта стало известно, что президент Армении Армен Саркисян решил провести встречу премьер-министра республики Никола Пашиняна с главными оппозиционерами страны.